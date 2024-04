Calcio, pareggio tra Virtus Messina e Pompei

StrettoWeb

Nella penultima giornata della regular season la Virtus Messina spreca l’occasione di agganciare il secondo posto pareggiando nella gara interna contro il fanalino di coda Pompei. Dopo il minuto di raccoglimento per le vittime di Suviana si inizia con un primo tempo in cui la Virtus non esprime tutto il suo potenziale ed il caldo quasi estivo probabilmente completa l’andamento lento della gara con i padroni di casa che tengono il pallino del gioco ma mancano di lucidità in fase conclusiva, mentre il Pompei si limita a mantenere una difesa ad oltranza.

La partita si risolve negli episodi del secondo tempo. All’8′ il Pompei in quello che sarà l’unico calcio d’angolo battuto. Keita interviene sulla battuta del corner, non trattiene e mette il pallone nella sua rete. La reazione allo svantaggio viene concretizzata dalla Virtus Messina al 13′ quando Scarfì batte una punizione che supera il portiere ospite alla sua destra. La partita si trascina stancamente sino al 48′ quando la Virtus Messina trova il gol del raddoppio con una punizione dai 40 metri di Kagni con la palla che si insacca sotto la traversa. L’arbitro in un primo tempo sembra convalidare la rete, ma richiamato dai giocatori ospiti si porta verso il portiere e concede un calcio di punizione a favore del Pompei. Le immagini però sembrano non confermare alcun intervento falloso, l’impressione è che il portiere sia caduto male cercando di intervenire sul tiro dalla distanza. In questa occasione ne fanno le spese i due allenatori ed il giocatore degli ospiti Tuttobene che vengono ammoniti che nel tentativo d’intervento era rimasto a terra, secondo gli avversari per aver subito un fallo dagli avversari. Quindi, la gara si chiude al triplice fischio con il risultato di 1 a 1.

Mister Trischitta, intanto, già pensa all’ultima giornata che vedrà la sua squadra giocarsi il quarto posto in classifica sul campo dell’UCSR San Paolino.

Il tabellino

VIRTUS MESSINA-POMPEI 1-1

Marcatori: 8′ st Keita (autorete), 13′ Scarfì (VM).

Virtus Messina: Keita, Burrascano (15′ st Sumareh), Caruso, Paratore (1′ st Trawally), Kagni, Scarfì (25′ st Pantò), Nunnari (15′ st Kone), Sandi, Cucinotta, Mutto (25′ st Brancato), Conteh. A disposizione: Traore, De Leo. All. N.Trischitta.

Pompei: Di Pietro, Bertuccio, Cipriano, Irrera (35′ st Potenzone), Pernice, Barrile, Franceschino (10′ st Sabally), Altieri, Grioli (25′ st Tuttobene G.), Giamporcaro (18′ st Celesti) . All. R. Tuttobene.

Arbitro: Alessio Laganà.

Ammoniti: Pernice e Tuttobene G. (P)-Allenatori Trischitta (VM) e Tuttobene R.(P).

Recupero: 0 – 4′.

Angoli: 13 – 1.

