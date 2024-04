Calcio femminile: sfida di cartello per la Jsl Women contro la Giovanile Rocca

StrettoWeb

È in programma domenica 14 aprile l’incontro di cartello Giovanile Rocca-JSL Women, valido per la 2^ giornata di ritorno della Poule Promozione del campionato di Eccellenza di calcio femminile. Si sfideranno, allo stadio “Pippo Giacobbe” (fischio d’inizio alle ore 18.30), la capolista e la terza forza del torneo allenata da Marco Palmeri, entrambe reduci da pareggi dopo il “giro di boa”. Sarà il quinto incrocio stagionale tra queste due squadre, che hanno mostrato, fin qui, ottime qualità tecniche ed atletiche sia come gruppi che individualmente.

Le parole di Erika Carollo

“Sarà una partita molto combattuta tra formazioni che giocheranno per vincere, senza fare troppi tatticismi – ha dichiarato, in settimana, la laterale neroverde Erika Carollo – Nell’ultima gara disputata contro la SSD Unime abbiamo espresso un ottimo gioco, l’unico rimpianto è determinato dal non averlo finalizzato a dovere. Contro la Giovanile Rocca dovremo essere assolutamente più incisive e ciniche sottoporta per assicurarci un risultato positivo. Di fronte avremo un’avversaria di valore, che ormai conosciamo bene”. Il match verrà arbitrato dal signor Ayrton Scolaro della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il programma

Programma partite 7ª giornata: Cr Scicli-Marsala; Giovanile Rocca-JSL Women; SSD Unime-Siracusa.

Classifica: Giovanile Rocca 16; Siracusa 13; JSL Women 8; Marsala 6; SSD Unime e Cr Scicli 3.

