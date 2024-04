Calcio: De Rossi, ‘vincere derby sempre tanto bello, ultimi minuti tosti da sopportare’**

StrettoWeb

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Vincere un derby da allenatore è sempre tanto bello. Da allenatore è diverso, quando perdi la colpa è sempre tua. Da tempo non vincevamo un derby, sentivamo una pressione incredibile, quella dei tempi migliori. Sono tanto felice, da allenatore c?è ancora più tensione emotiva, gli ultimi minuti sono stati tosti da sopportare. Ho chiesto al IV Uomo se il tabellone si fosse rotto perché il tempo non passava mai?È andata bene, sono tanto felice?. Queste le parole di Daniele De Rossi a Dazn dopo la vittoria nel derby con la Lazio, alla sua prima in panchina nella stracittadina. ?Io ero andato nello spogliatoio, poi i ragazzi sono tornati in campo per festeggiare con la Curva. I calciatori mi hanno quasi obbligato ad andare lì sotto. Quello è il loro momento, devono festeggiare con i tifosi. Da quando sono arrivato i tifosi ci hanno sempre sostenuto, anche io mi sono goduto qualche abbraccio con loro?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.