Calcio a 5: la Futura è campione di Calabria Under 19

Il cielo è gialloblu sul Palattinà. 3-1 è il risultato impresso sul display, risultante che regala gioia alla progettualità, alla dirigenza, al gruppo squadra ed a tutti i sostenitori della Futura Under 19, che ha battuto la Pirossigeno Cosenza. Risultato importantissimo che regala il successo regionale, meritato complessivamente, dopo un girone totalmente dominato, e spedisce il team allenato da Francesco De Stefano agli spareggi con la vincente della regione Sicilia. Pubblico delle grandissime occasioni nell’impianto di Lazzaro con una tripla cifra di collegati di diretta streaming. C’è tanto affetto nei confronti di questo gruppo giovanile, che non la smette di stupire e convincere, partita per partita.

La partita

La sfida domenicale parte subito più che carica: botta con la mancina di Francesco Labate che la sblocca con maestria dopo quaranta secondi. La Pirossigeno, formazione giovanile del team che milita nella massima serie del Futsal Italiano la pareggia immediatamente con Cambareri. A metà primo tempo, lo scatenato Labate, dopo una recuperata di Alessandro Squillaci firma il gol del vantaggio.

Saranno tanti i tentativi per la Futura che non riuscirà a capitalizzare con Labate ancora una volta protagonista di tanti giri verso la porta avversaria. Il terzo gol? Magia di Capitan Gabriele Squillaci che sforna un assist per il gol di Totino Mallamaci che fa esplodere il Palattinà. Cosenza, mai arrendevole, cercherà il gol del riavvicinamento. Il power play attuato sortirà qualche brivido per Iannarella e soci, incluso un palo, colpito da Dentini. Il resto è tripudio gialloblu: la Futura è campione di Calabria.

