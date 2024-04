Calcio, 3ª Categoria: la Virtus Messina vince in casa di San Paolino

StrettoWeb

Ultima giornata della Regular season del Campionato di 3^ Categoria girone A. Di fronte San Paolino e Virtus Messina. Il racconto della sfida a cura della squadra ospite. “La giornata iniziava con un omaggio floreale offerto dal presidente della Virtus Messina Gianluca Metallo alla società del San Paolino, in memoria di Pietro Pino, tecnico del San Paolino deceduto nei primi mesi di quest’anno. Ultimo turno di campionato decisivo per entrambe le squadre, in virtù dei piazzamenti nel tabellone dei playoff, chi vince si aggiudica il diritto di giocare la semifinale in casa propria”.

“Partita che inizia subito con ritmi alti, la Virtus Messina prende subito le redini del centrocampo esprimendo un gioco fluido con trame piacevoli mancando , però, numerose occasioni. I gialloblu di casa di mister Saporita, invece, pensano più a difendere che ad attaccare con un atteggiamento attendista. Partita bloccata sul pari sino alla mezzora. Poi, al 30′ l’episodio che cambia tutto, azione pericolosa del San Paolino che arrivano in area di rigore e Piccione palla al piede supera un avversario e finisce a terra all’altezza del dischetto prima di poter calciare, per l’arbitro è tutto regolare nonostante le proteste dei padroni di casa. Al 34′ si ribalta lo scenario, stavolta è la Virtus Messina ad attaccare, Cucinotta penetra in area da destra e viene messo giù, il direttore di gara assegna il calcio di rigore. 35′ sul dischetto si porta lo stesso Cucinotta che, con freddezza, insacca mandando il portiere dalla parte opposta. Dopo 46 minuti il primo tempo si chiude con la Virtus in vantaggio”.

“Nella ripresa la compagine di mister Trischitta amministra il vantaggio in maniera impeccabile, senza correre grossi rischi. La partita diventa meno piacevole, i gialloblu di casa man mano che scorre il cronometro perdono le distanze e vanno alla ricerca del pareggio solo con qualche cross in area e qualche tiro dalla distanza ma senza troppa convinzione e rischiano di essere colpiti in contropiede dai giallorossi. Mister Saporita prova a dare la scossa con un paio di cambi che riescono a dare una spinta maggiore ma il risultato resta inchiodato sullo 0 ad 1. Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro emette il triplice fischio che determina la vittoria dei messinesi”.

La Virtus Messina torna nella città dello stretto con i tre punti ed una prestazione convincente che gli permette di festeggiare il terzo posto in classifica e la conseguente semifinale play off. L’Ucsr San Paolino, invece, escono dal campo delusi ed amareggiati per il risultato ma convinti di potersi giocare la semifinale ad armi pari. Adesso, spazio ai play off. Gli accoppiamenti vedranno il San Paolino viaggiare alla volt di Malfa e la Virtus Messina che sul campo di Bisconte ospiterà il Roccavaldina”.

Il tabellino

UCSR SAN PAOLINO-VIRTUS MESSINA 0-1

Marcatore: 35′ pt Cucinotta (rig.)

UCSR San Paolino: Nomefermo, Terrizzi (21′ st Cannistrà), Sottile (16′ st Saporita S.), Paone, Magazzù, De Gaetano (9′ st Sofia), D’Angelo, Cannuni (16′ st Doriore), Piccione, Lo Monaco, Donia (1′ st De Luca). A disposizione Chillè, Formica, Saporita D., Grosso. All. S.Saporita

Virtus Messina: Keita, Burrascano, Scarfì, Kagni, Caruso (41′ st Milicia), Pileggi, Cucinotta (18′ st Sumareh), Sandi, Trawally (13′ st Mutto), Kone (33′ st Nunnari), Panto (21′ st Paratore). A disposizione: Traore, De Leo, Conteh. All. N.Trischitta

Arbitro: Diego Buda di Messina

Ammoniti: De Gaetano e 2 D’Angelo (San Paolino). Burrascano, Scarfì, Mutto, Trawally e Paratore (VM)

Espulsioni: 49′ st Mutto (VM), 50′ st D’Angelo (SP)

Angoli: 7 – 6

Recupero: 1′ – 6′

