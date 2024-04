StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa sulla SS106 Variante B allo svincolo di Siderno in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra un trattore che si è ribaltato e un’auto. L’incidente è stato in direzione Locri. Sul posto la Polizia Stradale e i Carabinieri. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

