Boeing: nessuna ‘scorciatoia’ sulla produzione del 787

San Jose, 10 apr. (Adnkronos/Dpa) – Il produttore di aerei Boeing ha negato le nuove accuse di difetti di produzione che incidono sulla qualità dei suoi aerei. L’azienda ha respinto le critiche di un ex dipendente secondo cui alcuni aerei 787 Dreamliner avrebbero potuto avere una vita utile ridotta perché l’azienda aveva preso “scorciatoie” tecniche per accelerare la produzione. Un portavoce della Boeing ha sottolineato che le accuse erano errate ed erano già state indagate dalla Federal Aviation Administration (Faa) degli Stati Uniti.

“Queste affermazioni sull’integrità strutturale del 787 sono imprecise e non rappresentano il lavoro completo che Boeing ha svolto per garantire la qualità e la sicurezza a lungo termine dell’aereo”, ha affermato Boeing in una nota. L?azienda si trova ad affrontare nuove domande pubbliche sulla sua supervisione della qualità dopo che le accuse sono venute alla luce. Una sottocommissione del Senato americano prevede un’udienza a metà della prossima settimana con l’ex dipendente della Boeing come testimone.

Il controllo della qualità presso Boeing è stato al centro dell’attenzione dopo un incidente avvenuto a gennaio. Poco dopo il decollo un pezzo della fusoliera di un Boeing 737-9 Max praticamente nuovo della compagnia aerea americana Alaska Airlines si è rotto. Nessuna delle oltre 170 persone a bordo è rimasta ferita. Secondo le prime indagini, l’autorità investigativa sugli incidenti Ntsb presuppone che nella sezione della fusoliera mancassero quattro bulloni di fissaggio. È noto che il frammento della fusoliera, un tappo della porta, è stato rimosso presso lo stabilimento della Boeing per la manutenzione e poi reinserito. Tuttavia la società non è ancora riuscita a reperire alcuna documentazione in merito e a metterla a disposizione degli inquirenti. A marzo, Dave Calhoun ha annunciato che lascerà il suo ruolo di amministratore delegato della Boeing alla fine dell’anno.

