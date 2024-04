Bocale Calcio, la lettera del Presidente Cogliandro: il bilancio di fine stagione e “tanti nuovi progetti”

StrettoWeb

Bilancio di fine stagione, il giorno dopo l’ultima partita di campionato. E’ stata una bella annata, per il Bocale Calcio, senza dubbio la migliore della storia recente per i risultati conseguiti, ovvero la vittoria della Coppa Italia Dilettanti e i playoff sfiorati e a lungo assaporati. Così, il Presidente Filippo Cogliandro traccia una linea e analizza questa stagione, ringraziando tutti.

“Una vittoria per 3-0 conclude l’annata del Bocale Calcio Admo, forse una delle più belle stagioni mai vissute. In tutti questi anni, dai primissimi, ogni obiettivo raggiunto ha portato a grandi soddisfazioni, personali e non solo. L’annata 2023-2024 si conclude con un settimo posto in campionato ed una straordinaria vittoria della Coppa Italia Dilettanti, la prima della storia biancorossa. Ho tante emozioni: un misto di felicità unita al rammarico di cosa siamo diventati e cosa potevano essere”, si legge.

E poi cominciano i ringraziamenti, che “vanno ai soci che hanno scelto e sostenuto il progetto Bocale: da Scaramozzino a Praticò passando per Spinella e Marra. Alla parte dirigenziale-tecnica, con un plauso speciale al direttore Costanzo Cloro mia spalla in tutto, il quale anche quest’anno ha mostrato grandissime competenze in un settore sempre più competitivo e difficile, a Nino⁩ Cogliandro con la sua esperienza e saggezza. Ai calciatori tutti, quelli che hanno portato a conclusione la stagione con la casacca del Bocale e quelli che l’hanno indossata per metà stagione, contribuendo alla vittoria della Coppa”.

“Una mansione mi sento di farla a un grande del calcio che ha fatto la storia non solo nel dilettantismo ma anche nei professionisti: Pietro Marino e con lui, a difendere la porta una rivelazione meravigliosa che risponde al nome di Giovanni Mileto. Tutti i ragazzi hanno dato un grande contributo importantissimo. Dai ragazzi stranieri Baeza, Barnofsky, Alegria, Urruty, Spinaci, Tossi e Nicolau. La nutrita rapprentanza siciliana dall’enfant prodige Santapaola, De clò, Arigò, Piccone, Corda, Billetta, Licciardello e Camilleri. J veterani Scoppetta, Guerrisi, Sapone, Neri e Isabella. I giovani Nemia, Soraci e tutti quelli che si sono alternati, giovani validissimi che hanno dato il loro contributo”.

“Al mister Cosimo Saviano ed a tutto il suo staff: da Cloro , a Lorenzo D’Ascola e Lorenzo Imbalzano, che rimarrà sempre legato allo splendido traguardo conquistato in campo. Una citazione particolare al dottore del club, Roberto Mileto, che in poco tempo è entrato nel cuore di tutti, divenendo un elemento fondamentale per la società ed un secondo padre per tutti i ragazzi”.

“Tutti i dirigenti da Triolo, Denaro, Saviano, Romanò, Cogliandro Vincenzo, Colazza, Angela Tegano, Anna Festa, Roberto Saffioti, Mikone, Megale e Pippo Polliffoni, a cui va una menzione particolare per l’impegno che ha messo per il sociale,protagonisti in tutto e per tutto. Ai genitori dei giovani calciatori croce e delizia del nostro cammino nel settore giovanile. Un’annata che ha visto protagonisti anche i giovani, per ogni categoria ed età, i quali hanno indossato la casacca del Bocale con immenso orgoglio, portandone il nome ad alti livelli con diversi ragazzi convocati nella rappresentativa Azzurra”.

“Il Bocale Calcio Admo, quest’anno, è riuscito a raggiungere alti livelli anche nel settore della Comunicazione, composto da Domenico Geria, Giorgia Rieto, Bruno Taverna e Nicola Santucci, con lo splendido traguardo social di seconda società di Eccellenza più seguita in Italia. La conclusione della stagione è solo un capitolo splendido che va in archivio, con tanti nuovi progetti che porteranno nuove persone, idee e obiettivi in casa Bocale”, si conclude la lettera firmata dal Presidente.

