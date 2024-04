Bocale Calcio per il sociale, annunciata grande novità: l’iniziativa per le donne in difficoltà | DETTAGLI

StrettoWeb

Il Bocale Calcio Admo, realtà importante ormai da anni del calcio dilettantistico calabrese ma non solo, inizierà le prime riunioni operative per la realizzazione di uno sportello di tutela delle donne in difficoltà, che si aprirà presso il campo Mimì Pellicanò di Bocale. Questo sarà poi centro inclusivo di tutte le problematiche dei territori di Pellaro-Bocale che naturalmente si aprirà alla città. Ad annunciarlo è l’Avvocato Filippo Pollifroni, dirigente dell’Area Sociale del Bocale.

E’, questa, una delle tante attività per il sociale del club reggino, da tempo ormai impegnato in tantissime iniziative già realizzate con i minori a rischio, con i disabili, con le donne in difficoltà ed anche con i vari plessi ospedalieri pubblici e privati della città, con l’Avis provinciale ed in stretta collaborazione con le varie associazioni presenti sul territorio.

