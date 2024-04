Bergamo: giovane trovato su parapetto fiume Serio, salvato da carabinieri

StrettoWeb

Milano, 4 apr. (Adnkronos) – Stava percorrendo la Sp 671, all?altezza della Persico di Nembro, in provincia di Bergamo, quando ha visto un giovane scavalcare il parapetto del fiume Serio. Così ha chiamato immediatamente i carabinieri, contribuendo a salvargli la vita. E’ accaduto la notte del 1° aprile scorso.

La centrale operativa della compagnia di Bergamo, intuito il pericolo imminente, ha chiesto al cittadino di rimanere in linea per fornire ogni dettaglio utile a localizzarlo, in attesa dell?arrivo delle pattuglie. Pochi minuti dopo, sono arrivati i militari della sezione radiomobile della compagnia di Bergamo e della tenenza di Seriate. Con calma hanno cercato di stabilire un contatto con il giovane sul parapetto, che sembrava completamente assente, tanto da non rispondere ad alcuna sollecitazione. E, dopo essersi avvicinati con la massima cautela, lo hanno afferrato bloccandolo alle spalle e trascinandolo sul manto stradale.

Il giovane, un ventenne originario dell?Est Europa, è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell?ospedale di Alzano Lombardo da dove poi è stato dimesso nelle ore successive.

