Basket, Dierre Reggio Calabria vince ancora: 5° posto matematico. L’avversario dei playoff per la B

E’ ancora successo per la Dierre Reggio Calabria, lanciatissima e convincente. L’annata da sogno continua, sempre più intrigante. I bianco-blu vincono anche lo scontro diretto per conquistare il quinto posto, a cospetto della preparata Invicta Caltanissetta con il finale che scriverà 85 a 69. Primi due quarti equilibrati, 18 a 20 e 21 a 17, terzo quarto idem, prima di un crescendo costante e devastante nella quarta frazione, terminata 26 a 12 per Reggio Calabria.

La partita

Pubblico delle grandi occasioni al Palalumaka. I mini gap, da un lato e dall’altro verranno sempre colmati. Bene Miculis per la Dierre nella prima parte di gara. Per l’Invicta di Coach Spena registriamo l’ennesimo monologo offensivo stagionale del prolifico Bogdan Railans ben sostenuto dall’altro lungo Milosavljevic. Nel terzo quarto si accende anche Paridi Giusti. Nel testa a testa, bene il gioco di squadra ed il penetra e scarica dei ragazzi di coach Cotroneo. Si sblocca il Capitano Luca Laganà nella seconda parte di gara con tantissime triple, specialmente dall’angolo, nei momenti clou.

L’Invicta paga la condizione falli di Zarbo e Giusti, i giocatori con maggiore esperienza degli ospiti. La zona nissena ha messo in grande difficoltà il team di coach Cotroneo che riuscirà a spuntarla, utilizzando le armi giuste per convincere. Importantissima la tripla più fallo di Barrile che spezzerà il break. La mira, diventa precisa e devastante. Salutate le cinque triple della prima parte di gara, sospinti dal pubblico del Palalumaka, la Dierre, girando bene la palla con Vigoriti (molto bene anche le rubate di Romeo), combattente come sempre, colpirà con costanza. Mvp Luca Laganà, doppie per Barrile, Miculis e Fazzari. Per l’Invicta bene Railans, top scorer del match. Con questo successo, la Dierre è quinta matematicamente ed affronterà nel PlayOff, con il fattore campo a sfavore, la Melfa’s Gela.

Il tabellino

Basketball Reggio Calabria-Invicta Caltanissetta 85-69 (18-20, 21-17, 20-20, 26-12).

Dierre: Romeo 6, Miculis 18, Surfaro 2, Vigoriti, Barrile 15,Vukosavljevic 10, Fazzari 10, Laganà 20. All. Cotroneo.

Invicta: La Malfa, Giusti 17, Zarbo, Alfieri 6, Alù 1, Milosavljievic 11, Lombardo 6, Damiano 2, Railans 26. All. Spena.

Arbitri: Fontanella e Tolomeo di Catanzaro.

