Bari: Colosimo, ‘è nuova guerra mafia, ma ottimo momento per chi indaga’**

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – Una nuova guerra di mafia a Bari “è un mio sospetto ma è anche quello che emerge dal lavoro degli inquirenti, perché il caso dell’agguato a Capriati non è un caso isolato, ma avviene dopo altre due tentativi di agguato nei giorni precedenti a Pasqua. Da un lato”, la situazione nel capoluogo pugliese “vede il ritorno di Capriati, appena uscito di galera, sulle piazze di spaccio, e dall’altro registra come su quelle piazze ci fosse già il clan rivale, quello degli Strisciuglio”. Lo afferma la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione.

“Questo ovviamente preoccupa – dice ancora Colosimo – perché sappiamo che quando certi equilibri si alterano accadono le cose che abbiamo visto, ma consentitemi anche di dire che per chi fa indagini è un ottimo momento – osserva – perché fin quando le guerre sono sommerse e silenti è più difficile trovare le prove, in questi casi purtroppo è più facile e si può andare avanti più velocemente su alcuni fronti”.

