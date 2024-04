Bardi: “la vittoria è chiara”

StrettoWeb

Esulta il il governatore lucano uscente, Vito Bardi (centrodestra): “in attesa di un dato più vicino a quello definitivo, si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione. Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. È una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il presidente di tutti. Dedico pertanto a tutti i lucani questa vittoria”,

