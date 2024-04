Bagnara, successo per la presentazione del libro “Fili interrotti”

StrettoWeb

Domenica 7 aprile a Bagnara, nella sede della Pro Loco, è stato presentato il libro “Fili interrotti” di Anna Maria Deodato, edito dalla casa editrice Albatros. Il romanzo, ispirato da fatti realmente accaduti, racconta il percorso esistenziale del protagonista Giuseppe e di altri personaggi che condividono con lui un tratto di vita in un susseguirsi di storie piene di amore, di gioia, di dolore, di fili spezzati. Il volume, articolato in diversi capitoli che si caratterizzano per la vivacità dei particolari e per la profondità dei contenuti, rappresenta un viaggio emotivo intenso che fa riflettere sulla vita e sui legami affettivi mettendo in evidenza il difficile equilibrio delle relazioni interpersonali.

Ad aprire i lavori il presidente della Pro Loco, Bruno Ienco, che dopo aver dato il benvenuto al pubblico presente ha brevemente illustrato il romanzo. A seguire i saluti istituzionali della delegata alla Cultura del Comune di Bagnara Domenica Garoffolo e gli interventi del giornalista Carmelo Tripodi, che ha approfondito alcuni aspetti del libro e ha dialogato con l’autrice. La presentazione è stata intervallata da cortometraggi e da brevi letture. Numerosi gli interventi del pubblico presente che ha manifestato grande interesse nei confronti delle figure femminili descritte nel romanzo.

