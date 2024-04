Automobilismo: ottimo week end per la scuderia Piloti per Passione

StrettoWeb

Con le prestazioni di Bruno Fallara allo slalom di San Biagio platani AG e di Giuseppe Aragona, Domenico Chirico, Roberto Megale e Rocco Porcaro alla prima gara valida per il campionato supersalita 2024 a Trapani, si conclude un fine settimana molto positivo per i colori della scuderia di Sambatello, Piloti per Passione, anche se non sono mancati grossi problemi. Infatti mentre Bruno Fallara continua a stupire con la sua 127 piazzandosi, nonostante qualche problema di gioventù, 1° di classe, 1° di gruppo e 4° assoluto ad un solo centesimo dal terzo allo slalom di San Biagio Platani Agrigento, alla cronoscalata di Monte Erice Trapani, a fare scintille è stato Giuseppe Aragona che piazza la sua Golf MK7 al 22° posto assoluto su 165 partenti, 1^ tra le turismo e 1° di classe e 1° di gruppo E1 oltre 3000. Anche Domenico Chirico con qualche problema di non poco conto riesce ad agguantare un ottimo secondo posto in E1 italia 1600. Quasi perfetta la prova di Rocco Porcaro che si piazza in 4^ posizione in RS 1.600.

Discorso a parte per la prestazione di Roberto Megale che dopo una buona 1^ manche, a solo qualche secondo di distanza dal 1°, per un problema meccanico occorsogli alla 2^ manche, si piazza al 4° posto di classe. Grande la soddisfazione del direttivo della scuderia che oltre agli impegni ormai settimanali, lavora alla realizzazione dell’ 8° slalom di Gambarie del 26 Maggio p.v. valido per il Campionato Italiano Slalom e Coppa Italia 4^ zona.

