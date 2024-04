Auto rubata a Messina, due pregiudicati denunciati dalla polizia stradale

StrettoWeb

Nella serata di ieri, la Polizia Stradale di Messina, ha deferito all’autorità giudiziaria per ricettazione, in concorso, un uomo di anni 33 ed una donna di anni 35 perché sorpresi a bordo di un’autovettura utilitaria che era stata rubata poche ore prima in un comune tirrenico di questa provincia. Il veicolo, restituito al legittimo proprietario, è stato intercettato e bloccato alla barriera autostradale di Messina Nord.

La donna è stata, altresì, deferita all’autorità amministrativa per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, cocaina, ed alla motorizzazione civile per la verifica dei requisiti psicofisici in quanto assuntore di droghe. La conducente è stata, inoltre, sanzionata per guida con patente scaduta di validità.

