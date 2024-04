AssoCEA Messina APS è la prima Associazione in Sicilia ad essersi affiliata a FEDERTREK

StrettoWeb

AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale dal 16 aprile 2024 è la prima Associazione in Sicilia ad essersi affiliata a FEDERTREK. Questo passaggio oltre che attestare a livello nazionale la ns. credibilità come partner ci consente da ETS (Ente del Terzo Settore) di essere in una importante Rete e di proporci – nel tempo – come riferimento per FEDERTREK in Sicilia.

Vogliamo ricordare in questo felice momento il compianto Vice Presidente Italo Clementi che è stato il fondamentale “gancio” – oltre un decennio fà – con FEDERTREK e naturalmente il Consiglio Direttivo di AssoCEA Messina APS esprime gratitudine al Presidente di FEDERTREK Alessandro Piazzi e alla Segreteria Amministrativa con Claudia Rinaldi per il lavoro istruttorio e l’affiancamento costante per la crescita di AssoCEA Messina APS secondo i canoni di qualità della Federazione. FEDERTREK – Escursionismo e Ambiente è un Ente di Promozione Sociale, a struttura federale, nata nel 2010 come evoluzione di una esperienza federativa sviluppatasi a livello regionale. E’ una federazione di circa 40 Associazioni che condividono la stessa Missione ed operano in sinergia per raggiungere obiettivi comuni.

Le Associazioni affiliate, cuore pulsante di FEDERTREK, e la stessa Federazione, non operano a fini di lucro e non erogano servizi. Esercitano, infatti, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale favorendo la partecipazione, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona. Tutte le attività hanno come filo conduttore l’interesse sociale. Esse propongono semplicemente attività escursionistiche, culturali e sportive nonché passeggiate ecologiche all’aria aperta, grazie all’ impegno e alla passione dei propri accompagnatori Volontari.

La missione è di far crescere in Italia una forte consapevolezza di quanto il camminare , in città come in collina o in montagna o al mare , contribuisca a quel benessere individuale e collettivo di cui la nostra società sedentaria ha impellente bisogno. La massima apertura alla collaborazione con altri Enti e Associazioni che a vario titolo, volontario o professionistico, si muovono per gli stessi fini. L’attenzione a promuovere la cultura del camminare anche con esperienze innovative è una delle caratteristiche salienti di FEDERTREK.

Il tema della disabilità risulta centrale, per esempio, e l’accessibilità ai percorsi nella natura per i portatori di handicap mediante la Joelette – una speciale carrozzella che, trainata da Escursionisti Volontari – consente di condividere le passeggiate insieme a persone anche con gravi disabilità motorie. In realtà le Escursioni proposte sono aperte ad ogni tipo di Disabilità Fisica e/o accompagnando anche persone Non Vedenti.

FEDERTREK, altresì, trasmette con le passeggiate di volta in volta proposte, un messaggio interculturale e interreligioso che faccia del camminare un’attività che travalica ogni differenza.

Nell’agire quotidiano, supportati dall’ entusiasmo dei tanti accompagnatori escursionistici, si diventa anche “sentinelle del territorio” che sanno denunciare abusi o attività incompatibili con la tutela del patrimonio di biodiversità presente in Italia. Si punta quindi anche e soprattutto alla salvaguardia ed al miglioramento dell’Ambiente oltre che ad un utilizzo accorto delle Risorse Naturali.

Tramite le associazioni affiliate, FEDERTREK svolge le seguenti attività:

• Promozione dell’escursionismo come conoscenza del territorio e tutela dell’ambiente;

• Escursioni a piedi, in bicicletta, mountain bike; trekking di lunga percorrenza;

• Escursioni e corsi a tema: botaniche, geologiche, archeologiche;

• Corsi di educazione ambientale anche per le scuole;

• Corsi per Accompagnatori Escursionistici Volontari;

• Corsi e gite di sci di fondo, escursionistico, con ciaspole;

• Corsi di escursionismo, orientamento, topografia, meteorologia e primo soccorso;

• Progettazione e cura di sentieri.

Il primo evento di AssoCEA Messina APS affiliato a FEDERTREK sarà il 28 aprile 2024, una escursione in occasione della City Nature Challenge 2024 e Cicogna DAY 2024. L’attività prevede lo spostamento in bus turistico da Messina a Caltagirone con escursione attorno alla Base Naturalistica de il Ramarro a seguire pranzo in trattoria poi trasferimento in Bus al Museo Naturalistico di Niscemi con visita guidata e consegna a Slowfood Niscemi della menzione di Custode della Macchia Mediterranea e poi trasferimento in bus alla Piana di Gela presso GELOI Wetland con lo stazionamento e l’osservazione delle cicogne in occasione del Cicogna DAY 2024.

