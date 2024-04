“ASC Swell”: tra maggio e giugno weekend da urlo in Calabria, tra sport e benessere

StrettoWeb

Si stanno scaldando i motori per la VIII Edizione della manifestazione “ASC Swell – Sport&Wellness”, che anno dopo anno cresce in termini di partecipanti e discipline sportive coinvolte. Si presenta un week end di benessere e sport presso il Serene Resort di Steccato di Cutro, dove l’incantevole palcoscenico naturale della nostra amata Regione vedrà alternarsi diversi artisti di fama nazionale ed internazionale nelle varie discipline sportive, tra cui indoor Indoor ciclyng, yoga, pilates, strong, danza sportiva, danze caraibiche, karatè, balli sociali, zumba, acqua fitness, Walking, tango, Padel, calcio, cross training, calisthenics, zouk, danza coreografiche, corpo libero, Olistic swell e le Arti della salute (pilates yoga, terapie energetiche, scienza della felicità).

Wellness a 360°. Non solo fitness, ma anche tornei come lo Swell Padel CUP e la Swell CUP di calcio giovanile, che vedrà replicare i numeri dell’anno scorso: oltre 30 società sportive e circa 500 giovani atleti del SUD Italia nelle categorie Primi calci (2014/2015), Pulcini (2012/2013), Esordienti A9 e A5 (2010/2011), Giovanissimi A11 e A 5 (2008/2009) ed Allievi A11 e A5 (2006/2007). Anche quest’anno sono stati selezionati istruttori altamente specializzati (tecnici, istruttori I.S.E.F., psicomotricisti, laureati in Scienze Motorie, operatori Socio-Motori per fasce deboli), nazionali ed internazionali, per infondere nuove e/o aggiornate metodologie, migliorando le performances degli allievi e degli insegnanti, sempre sull’onda del benessere e del divertimento: parole chiave del fenomeno SWELL!

Nel frattempo prosegue a pieno ritmo la Rubrica di Michelangelo Tripodi “A Tu per Tu con”, in diretta dalla pagina Facebook ASC Reggio Calabria, che settimanalmente passa in rassegna le differenti discipline sportive e gli istruttori coinvolti nell’imminente VIII Edizione ASC Swell – Sport&Wellness. Tante le discipline, gli istruttori e gli artisti di fama nazionale (Zelig) ed internazionale, sotto la Direzione artistica di Santo Palumbo, che allieteranno i partecipanti durante gli show serali.

Le parole del Presidente ASC, Antonio Eraclini

“Un appuntamento ormai irrinunciabile per gli amanti del fitness e del benessere come stile di vita” afferma il Presidente del Comitato Provinciale ASC di Reggio Calabria, Dott. Antonio Eraclini. “Quest’anno, per agevolare gli appassionati del wellness del territorio, abbiamo scelto una location calabrese, con la formula all inclusive, ove potranno cimentarsi nelle innumerevoli discipline sportive ed usufruire dei numerosi servizi offerti dal Serene Resort di Steccato di Cutro. Non da ultimo abbiamo programmato il transfert a/r con dei pullman per agevolare i partecipanti”.

Ancora pochi giorni, quindi, per partecipare ad una esperienza unica. Per informazioni contattare swellsport@gmail.com o telefonare al 3281722070 oppure visitare www.ascreggiocalabria.it, oltre le pagine Facebook ed Instagram ascreggiocalabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.