Al Palacultura il convegno “Arte e Storia a Messina nel Basso Medioevo”

StrettoWeb

“Arte e Storia a Messina nel Basso Medioevo. Svevi, Angioini e Aragonesi” è stato il tema del convegno tenutosi oggi, venerdì 26 aprile, nell’auditorium del Palacultura, patrocinato dal Comune di Messina, e promosso e organizzato dal Liceo La Farina – Basile, in collaborazione con l’Accademia Studi Storici italiani di Roma. All’evento, presenti autorità cittadine, ha preso parte l’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò, intervenuto per portare i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, nonchè esprimere l’apprezzamento agli organizzatori dell’appuntamento didattico e culturale rivolto agli studenti. “Un momento di approfondimento importante che ha guidato gli studenti coinvolti lungo il periodo storico vissuto dalla Città di Messina durante le tre dominazioni del Basso Medioevo, Sveva, Angioina e Aragonese, con l’obiettivo di offrire loro l’apprendimento e immergersi in un’epoca passata, rivivendo gli aspetti legati alla poetica, all’arte e alle abitudini di un tempo che non c’è più, ma che contribuiscono alla sua conservazione e alla sua diffusione”, ha commentato l’assessore Currò.

Ai lavori, aperti dalla dirigente scolastica Caterina Celesti, sono intervenuti in qualità di relatori i soci dell’Accademia Studi Storici, rispettivamente il professore Elio Scarfì su “Gli Svevi a Messina: i messinesi della scuola poetica siciliana; cui è seguito un percorso virtuale a cura del professore Alessandro Cucè che ha guidato gli studenti alla visione di alcune opere d’arte di Messina risalenti al periodo tra il duecento e il trecento; il professore Daniele Corrente Naso si è soffermato invecce su fatti e avvenimenti degli anni relativi ai Vespri Siciliani durante la dominazione Angioina; il periodo aragonese è stato trattato dalla professoressa Mirella Zodda; mentre il presidente della stessa Accademia Marco Pozzuoli ha relazionato sul tema “Simbolismo negli ordini religioso – militari”. Infine, docenti e alunni del liceo artistico Basile”, sempre al Palacultura, hanno curato l’allestimento di un’esposizione di elaborati artistici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.