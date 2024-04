A Messina la prima tappa del “Privacy tour 2024”

StrettoWeb

Parte da Messina il Privacy Tour 2024, l’iniziativa lanciata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali per realizzare percorsi di sensibilizzazione nei luoghi del nostro Paese dove è più necessario offrire occasioni di conoscenza e approfondimento sui temi della protezione dei dati personali e dell’uso responsabile del web e delle tecnologie, prima fra tutte l’intelligenza artificiale.

“È un momento in cui la percezione della privacy ancora non è adeguata, soprattutto tra i giovani. È, quindi, necessario far capire quanto sia importante, è un tema apparentemente leggero, che molte volte si fa rientrare tra quelli legati alla prevenzione e a volte si tende a dare poca importanza alla prevenzione e invece ci sono eventi come questo che sensibilizzano i giovani e le famiglie sul fatto che la privacy, oggi e mai come oggi, è importante“, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

