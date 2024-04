Fine 4° QT! La Viola vince 69-83

StrettoWeb

Ultimi 10 di gioco. Merlo in penetrazione (51-69). Tripla di Laquintana (54-69). Subito time out per coach Cigarini. Ricordiamo una cosa importante: in virtù del +15 subito all’andata, sarà importantissimo per la Viola cercare di mantenere un ampio vantaggio per avere lo scontro diretto a favore in caso di arrivo a pari punti a fine campionato.

Rientra in campo molto aggressiva Monopoli, 2 falli commessi, ma la Viola non ha ancora segnato in 2 minuti. Altro fallo su Binelli che va in lunetta: 1/2 (54-70). Giocata clamorosa di Laquintana: step-back e tripla (57-70). Due con fallo per Laquintana: libero aggiuntivo a segno (60-70). Recupera 10 punti Monopoli.

Mancano 6 minuti e la Viola segna il primo canestro su azione con la tripla di Aguzzoli (60-73). Due per Laquintana (62-73). Mavric butta via un’altra palla mortifera. Fallo su Tyrtyshnik, da adesso in poi la Viola sarà sempre in lunetta a ogni fallo: Tyrtyshnik fa 2/2 (62-75). Ancora una palla persa da Mavric per passi…

Magia in sottomano per Laquintana, risponde Simonetti (64-77). Palla persa anche da Tyrtyshnik. Altra palla persa da Mavric. Rimbalzo offensivo e 2 per Seck (64-79). Altra palla persa dalla Viola e Laquintana ne mette 2 con fallo: libero dentro (67-79). Tripla di Aguzzoli! (67-82). Laquintana in lunetta: 2/2 (68-82). Seck in lunetta: 1/2 (69-83). Finisce qui: la Viola vince!

