Fine 4° QT – La Viola vince 68-72.

Iniziano gli ultimi 10 minuti di gioco. Sarà un quarto quarto tutto da vivere! Flop di Taddeo su tripla sbagliata, cerca un fallo e tre liberi, trova un tecnico: Tyrtyshnik non sbaglia (60-62). Bella giocata Aguzzoli-Mavric con 2 punti da sotto (60-64). Fuori per falli Omar Seck, bruttissima notizia per la Viola.

Range illimitato per Taddeo: tripla clamorosa! (63-64). Floater per Mavric, complicato ma a bersaglio (63-66). Tecnico alla panchina di Angri: sbaglia Tirtyshnik. Tecnico alla panchina Viola: Izzo non sbaglia (64-66). In lunetta anche Taddeo per il fallo subito in precedenza: 2/2 (66-66). Parità: Angri era finita sotto di 16 punti!

Tripla di Binelli, importantissima (66-69). Non si segna più: tanti errori da ambo le parti, la Viola spreca tanto da 3. Ci pensa Izzo dalla media a interrompere il digiuno di canestri (68-69). Fallo in attacco per Izzo, era il 5°. Manca poco più di 1 minuto alla fine. Ottima penetrazione di Aguzzoli (68-71). Fuori per falli Maksimovic. Simonetti in lunetta: 1/2 (68-72). Ruba palla Tyrtyshnik! Finisce qui! La Viola vince 68-72.

