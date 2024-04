Fine 3° QT – Viola avanti 71-70

StrettoWeb

Si riparte! Due su due per Tyrtyshnik dalla lunetta (53-55). Chaves letale dalla media (53-57). Due triple di Tyrtyshnik sputate dal ferro ma ci pensa Aguzzoli dalla media (55-57). Catch and shoot di capitan Binelli, sorpasso Viola (58-57)! Un leone Tyrtyshnik: palla rubata e fallo antisportivo subito! Dentro 1 libero su 2 ma palla in mano ai reggini (59-57).

Ancora Ilya! Fallo sulla penetrazione, due liberi: 1/2 (60-57). Seck dalla media, due punti (62-57). Aguzzoli in penetrazione, prova a scappare la Viola (64-57). Gran bel giocatore Chaves, due in penetrazione (64-59). Tripla di Simonetti!!! (67-59). Tyrtyshnik in lunetta per un tecnico: non sbaglia (68-59). Tripla di Favaretto (68-62).

Tyrtyshnik in lunetta: 1/2 (69-62). Simonetti: rimbalzo offensivo e canestro (71-62). Attenzione perchè Simonetti resta giù: solo crampi?! Sembra di sì… che paura! Tre rimbalzi offensivi per Ani e 2 punti (71-64). Chaves sfrutta la linea laterale e mette 2 punti in sottomano (71-66). Altri due per Chaves (71-68). Ancora Chaves in lunetta: 2/2 (71-70). Si chiude qui il terzo quarto.

