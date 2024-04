Fine 3° QT! Viola avanti 49-69

StrettoWeb

Inizia il terzo quarto. Tripla di Tyrtyshnik! (35-46). Due per Cessel (35-48). Due per Merlo (37-51). Tripla di Aguzzoli! (37-51). Due con fallo per Merlo: gioco da 3 punti completato (40-51). Bini stoppa Seck, poi una stupidaggine di Mavric in transizione: palla sprecata dai reggini.

Fallo intenzionale su Tyrtyshnik, cancellata però una tripla alla Viola, molto dubbia. Ilya dalla lunetta fa 2/2 (40-53). Tyrtyshnik penetra e ne mette altri 2 in sottomano (40-55). Tyrtyshnik scappa via in contropiede, altri 2. (40-57). Monopoli chiama time out.

Tecnico a coach Cigarini: corto il libero di Bini. Merlo ne mette 2 in penetrazione (42-57). Che combina Simonetti: gancio da sotto, da centro navigato, 2 punti per il talento di Stilo (42-59). Si alza dalla media Binelli: 2 punti! (42-61). Torna a segnare dalla distanza Monopoli: 3 per Merlo (45-61). Tripla di Aguzzoli, c’è grande scoramento fra i giocatori di casa (45-64). Venga accorcia con 2 punti (47-64). Due per Binelli in angolo, peccato per il posizionamento dei piedi, poteva essere una tripla (47-66). Quinto fallo per Tommaso Russo, brutta notizia per la Viola: Laquintana ne mette 2, libero extra fuori (49-66). Tripla in buzzer beater per capitan Binelli, mamma mia, in stato di grazia la Viola questa sera! Il terzo quarto si chiude 49-69.

