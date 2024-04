Fine 3° QT – Viola avanti 60-61

StrettoWeb

Si torna in campo. Tripla di Bonanni (37-46). Primi due punti per l’ex Viola Vittorio Lazzari (39-46). Risponde Mavric (39-48). Altri 2 per Mavric a cronometro fermo: preciso dalla lunetta (39-50). Fallo tecnico fischiato a Izzo: dentro il libero di Tyrtyshnik (39-51). Tripla di Tyrtyshnik (39-54).

Due punti per Taddeo (41-54). Due liberi per Taddeo: 1/2 (42-54). Due dalla lunetta per Tyrtyshnik (42-56). Tripla di Lazzari (45-56). Aguzzoli fa 1/2 dalla lunetta (45-57). Due per Taddeo, libero agguntivo a bersaglio dopo il fallo subito: Angri torna sul -9 (48-57).

Iannicelli fa 1/2 ai liberi (49-57). Anche Aguzzoli fa 1/2, lo stesso vale per Simonetti (49-59). Due per Simonetti, risponde Bonanni (51-61). Tripla di Izzo (54-61). Ancora Taddeo, ritorno furioso di Angri: 2 con fallo e libero extra dentro (57-61). Tripla di Carone, Angri a -1! (60-61). Si chiude qui il terzo quarto.

