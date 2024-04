25 aprile: Marco Minniti a La7, il retroscena sui moti di Reggio e sull’antifascismo militante

StrettoWeb

L’ex Ministro dell’Interno Marco Minniti, originario di Reggio Calabria, è stato presente oggi a “L’Aria che Tira”, su LA7. Il conduttore Parenzo gli ha chiesto come festeggerà il 25 aprile, lui che è comunista dichiarato. Minniti, rispondendo alla domanda, ha tirato fuori aneddoti dei moti di Reggio, vissuti da lui in prima persona quando era ragazzino.

“Come festeggio domani, 25 aprile? Avendo già dato parecchio in manifestazioni, naturalmente il mio cuore e il mio sentimento antifascista rimane molto forte”, evidenzia. “Ho vissuto giovanissimo in una città come Reggio Calabria, che quando ero ragazzino era impegnata nei moti di Reggio. C’era un movimento anche molto caratterizzato politicamente, lo dico per chi non ricorda. Negli anni ’70 a Reggio un elettore su due votata per il Movimento Sociale Italiano, che all’epoca aveva il 5% d’Italia. Io all’epoca ero dall’altra parte, nel Partito Comunista, e vi posso assicurare che non bastava l’antifascismo a parole, purtroppo eravamo anche costretti all’antifascismo militante“

