Fine 2° QT – Viola sotto 51-55 all’intervallo lungo

Simonetti e Maksimovic, accorcia la Viola (25-28). Due per Duranti (25-30). Due con fallo per Cessel: libero extra dentro (28-30). Tripla di Manisi (28-33). Due per Aguzzoli (30-33). Altri 2 per Aguzzoli (32-33). Due con fallo per Tyrtyshnik: libero aggiuntivo dentro (35-33). Ani pericolosissimo a rimbalzo offensivo, pareggia Salerno (35-35). Due punti per Mavric (37-35).

Maksimovic fa 2/2 dalla lunetta (39-35). Tripla di Chaves (39-38). Chaves e Basile, torna avanti Salerno (39-42). Chaves in sottomano, buon momento per i campani (39-44). Tyrtyshnik in lunetta: prezioso 3 su 3 (42-44). Maksimovic subisce fallo e va in lunetta: 2/2 (44-44). Tripla di Ani, poi magata di Chaves che ruba palla, la tiene in campo e in contropiede ancora Ani realizza (44-48).

Due con fallo per Ani: libero extra dentro (44-51). Tripla di Tyrtyshnik (47-51). Due liberi per Mei (47-53). Mavric in lunetta: 2/2 (49-53). Ani, aiutato dal ferro (49-55). Simonetti, buzzer beater da sotto (51-55).

