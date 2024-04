Fine 2° QT! Viola avanti 35-43 all’intervallo lungo

StrettoWeb

Inizia il secondo quarto. Primo passo bruciante, Tyrtyshnik ne infila 2 in penetrazione (21-20).Elegante dalla media Tommasini: 2 punti (23-20). Fallo di Natalini, Simonetti in lunetta: 2/2 (23-22). Secondo fallo per Seck (a palla lontana) brutta notizia, ma si rivede in campo Tommaso Russo, questa è invece una bella notizia per le rotazioni dei reggini.

Terzo fallo per Di Giuliomaria, mancano 2 quarti e mezzo, coach Paternoster riflette… e intanto arriva la tripla di Simonetti (23-25). Contropiede veloce per Reggio Calabria: tutto facile per Cessel da sotto, lasciato solo soletto (23-27). Due per Tommasini, risponde Cessel dopo un ottimo rimbalzo offensivo su tripla sbagliata da Russo (25-29).

Tyrtyshnik punisce dalla lunga distanza (25-32). Tommasini dalla media è una sentenza (27-32). Bomba da 3, non perdona Tyrtyshnik! (27-35). Rimbalzo offensivo e 2 punti per Annese (29-35). Russo in lunetta: 1/2 (29-36). Altra bomba da 3 per Tyrtyshnik divino da 3! (29-39). Due con fallo per Merlo: libero extra fuori (31-39).

Fallo su Tyrtyshnik che va in lunetta: 2/2 (31-41). Fallo su Laquintana che si presenta dalla linea della carità: 1/2 (32-41). Due con fallo per Annese: completato il gioco da 3 punti (35-41). Errore al tiro per la Viola, ma su rimbalzo monopolitano Simonetti ruba palla e infila 2 punti sulla sirena: sembra un canestro valido, arbitri indecisi, ma 2 punti assegnati alla Viola che chiude il primo tempo 35-43.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.