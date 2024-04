Fine 1° QT – Viola sotto 21-28

StrettoWeb

Inizia la gara. Tripla di Chaves in apertura. Accorcia Cessel (2-3). Due su due ai liberi per Tyrtyshnik (4-3). Due per Zanini (4-5). Due per Cessel, risponde Ani da 3 (6-8). Due su due per Zampa dalla lunetta (6-10). Aguzzoli realizza con contatto, risponde Zampa (8-12). Binelli e Simonetti, pareggia la Viola (12-12). Tyrtyshnik si butta dentro, vantaggio neroarancio (14-12). Tripla di Ani (14-15).

Due con libero aggiuntivo per Ani, un fattore per Salerno (14-18). Gran lavoro sotto canestro di Simonetti: 2 punti (16-18). Dalla media Duranti (16-20). Maksimovic realizza, lo fa anche Zampa ma da 3 (18-23). Ancora Duranti (18-25). Due con fallo per Seck: libero aggiuntivo dentro (21-25). Tripla di Duranti, l’ex sta facendo malissimo (21-28). Finisce qui un primo tempo intensissimo.

