Fine 1° QT! Viola sotto 21-18

Inizia Monopoli-Viola. Il quintetto scelto da coach Cigarini: Seck, Tyrtyshnik, Aguzzoli, Mavric, Cessel. Primi 2 per Bini, dopo quasi due minuti di gioco. Risponde Cessel (2-2). Tyrtyshnik colpisce da 3 in angolo (2-5). Cessel in lunetta: 2/2 (2-7). Di Giuliomaria da 3 (5-7). Ancora da 3 Di Giuliomaria, la ribalta Monopoli! (8-7).

Bini colpisce dalla distanza (11-7). Rimbalzo offensivo e 2 punti per Binelli (11-9). Laquintana realizza i primi 2 della sua partita (13-9). Annese da 3, fa malissimo Monopoli da fuori (16-9). Binelli e Mavric 2 a testa (16-13). Tripla di Laquintana (19-13). Gran stoppata su Laquintana, sul ribaltamento Mavric ne mette 2 (19-15).

In lunetta Aguzzoli: 1/2 (19-16). Laquintana realizza da una parte, Binelli realizza dall’altra (21-18). Stoppata di Aguzzoli su Merlo che aveva rubato palla a Tyrtyshnik, finiscono qui i primi 10 di gioco.

