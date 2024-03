Welfare: Meloni, ‘comunità per adolescenti sostegno per futuro Italia’

StrettoWeb

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Ringrazio il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa, che ci consentirà di realizzare 60 comunità per adolescenti su tutto il territorio nazionale. Sessanta spazi multifunzionali innovativi, comunità strutturate e reali luoghi d?incontro, dove i ragazzi potranno incontrarsi, fare rete, esprimere sé stessi e coltivare i propri talenti, dalla musica allo sport, e confrontarsi, se ne hanno bisogno, con educatori, psicologi e pedagogisti”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio alla presentazione di ?DesTEENazione?.

“È un progetto -ha spiegato la premier- estremamente significativo, e ringrazio il viceministro Bellucci che lo sta coordinando e che ha individuato le risorse necessarie per renderlo concreto: 250 milioni di euro del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (Fse+ e Fesr), finanziato dalla Commissione europea. Ringrazio, ancora una volta, i tanti giovani presenti oggi. A voi, ragazzi e ragazze, dico che siete il nostro futuro: siate artefici della vostra vita, siate creativi, sognatori, liberi. Questo Governo crede in voi! Iniziative come quella di oggi sono una testimonianza concreta dell’ascolto, delle attenzioni e delle risposte che siamo pronti a darvi”.

