Volley, l’OmiFer vince la Coppa: Palmi è campione d’Italia per la prima volta nella storia!

Palmi entra nella storia della Pallavolo italiana. Oggi, per la Palmi sportiva, per la Calabria sportiva, è una giornata storica. La OmiFer “Franco Tigano” ha vinto la finale Del Monte della Coppa Italia 2024, battendo la Smartsystem Fano. Vittoria per 1-3, con parziali di 25-27, 21-25, 34-32, 16-25. Per la squadra reggina di volley è la prima volta nella storia. “Palmi è CAMPIONE D’ITALIA per la prima volta nella sua storia”, si legge nel post social della società.

Il tabellino

Smartsystem Fano – OmiFer Palmi 1-3 (25-27, 21-25, 34-32, 16-25)

Smartsystem Fano: Partenio 3, Roberti 20, Focosi 7, Dimitrov 22, Merlo 12, Maletto 0, Galdenzi 4, Raffa (L), Margutti 4, Mazzon 0, Gori 0. N.E. Uguccioni. All. Mastrangelo.

OmiFer Palmi: Cottarelli 4, Corrado 25, Gitto 8, Stabrawa 35, Carbone 3, Maccarone 5, Donati (L), Russo 0. N.E. Iovieno, Amato, Rau, Pellegrino. All. Porcino.

Arbitri: Giglio, Jacobacci.

Note – durata set: 35′, 30′, 47′, 30′; tot: 142′.

