Volley femminile, la Tonno Callipo batte la Elio Sozzi Reggio Calabria

Ventesima vittoria consecutiva per la Tonno Callipo, che ieri si è imposta con il consueto netto 3-0 sul campo della Elio Sozzi Reggio Calabria. Poca storia nei tre set a favore di Vinci e compagne, com’è ormai consuetudine dall’inizio del torneo di Serie C. Coach Boschini ha schierato dall’inizio la novità Piarulli in posto-2 in diagonale con Salimbeni al palleggio; al centro Martina Vinci e Cellamare, in banda Denise Vinci e Milazzo, libero Darretta. Nel corso del match sono poi entrate tutte le altre atlete della squadra giallorossa.

La partita

Nel primo set soltanto 9 punti per le padrone di casa, che hanno dovuto subire fin dall’inizio il ritmo ed il divario tecnico delle giocatrici giallorosse. Si è assistito così a buone trame di gioco, costruite dalla rientrante palleggiatrice Salimbeni, che ha variato bene il gioco a favore delle compagne in attacco, oltrechè dal centro e con le spettacolari e ben studiate pipe. Medesimo clichè negli altri due set, in cui la Sozzi ha ottenuto qualche punto in più, ma il pallino del gioco è sempre stato saldamente nelle mani della Tonno Callipo, che ha soltanto dovuto gestire l’ampio vantaggio conquistato fin dall’inizio contro le giovani avversarie.

Per la Tonno Callipo sicuramente il viatico migliore in vista del match-clou di sabato prossimo, quando al PalaValentia arriverà la seconda in classifica Raffaele Lamezia, a 9 punti di distanza, anch’essa vittoriosa ieri 3-1 contro Rossano. Un match dunque che potrebbe consentire alla Tonno Callipo, in caso di vittoria, di staccare le lametine di altri tre punti, portandosi così a +12. E quando poi mancheranno soltanto altre 5 gare alla fine, la possibilità per le giallorosse di evitare i play off diventerebbe più che concreta.

Le parole di coach Boschini

Contento a fine gara coach Boschini che, ovviamente, è già proiettato al match della prossima settimana. “I parziali della partita di ieri dicono già tutto, nel senso che abbiamo condotto senza problemi. Abbiamo messo in pratica – aggiunge il tecnico – varie soluzioni che stiamo provando anche in allenamento, e comunque il risultato non è cambiato. Solita prestazione da parte nostra, contro una compagine molto giovane, che ha pure fatto vedere cose interessanti. Come ad esempio la centrale di colore molto brava, e però il divario tecnico era decisamente a nostro favore”.

Boschini individua anche qualche fondamentale decisivo. “Abbiamo fatto molto bene al servizio, con buon gioco da parte nostra: c’è sicuramente stato qualche scambio entusiasmante e però facevamo i break con molta facilità, forzando appunto la battuta”. E lo sguardo è volto già al prossimo futuro. “Da martedì ritorneremo in palestra e poi affronteremo il Lamezia in quello che, forse, è l’impegno cruciale della nostra stagione. Inutile negare che questa gara ha un peso importante nell’economia di questa stagione, quindi l’affronteremo sempre, oltre che col sorriso, anche con la nostra voglia di fare bene. Cercheremo di dare il massimo in questa settimana negli allenamenti per prepararci al meglio a quella che potrebbe essere una partita decisiva per noi, ma anche per il Lamezia stesso. Sarà una bella sfida, noi – conclude Boschini – siamo pronti, ci aspettano le ultime rifiniture e poi vedremo come andrà”.

Il tabellino

ELIO SOZZI RC – TONNO CALLIPO VV 0-3 (9-25, 12-25, 11-25)

ELIO SOZZI: Alecci, Anghelone, Crea, Falsone, Mazza, Spanò, Bernardez, Caruso, Costantino (L), Foti, Romeo, Simone. All. Stefania Laurenda

TONNO CALLIPO: Salimbeni, Piarulli, M. Vinci, Cellamare, Milazzo, D.Vinci, Darretta (L), Macedo, Suelen, Scibilia, Fiorini, Landonio. All. Boschini

Arbitri: Valentina Gatto e Bruno Giordano

