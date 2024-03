Volley, Akademia Messina ospita Cremona in una tappa chiave verso i playoff

StrettoWeb

Reduce dal successo esterno di San Bonifacio, Akademia Città Di Messina torna ad esibirsi al “PalaRescifina” nel secondo turno di ritorno della Pool Promozione. Nel pomeriggio di domani, con inizio alle ore 16, le ragazze di coach Bonafede potranno nuovamente contare sul supporto della propria gente, nel return match con la Cremonaufficio Esperia Cremona. Rientrate in sede nel pomeriggio di lunedì, le messinesi hanno ripreso gli allenamenti il giorno successivo in vista di una gara che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica play-off. Un successo pieno, infatti, qualora dovessero arrivare risultati favorevoli dagli altri campi, significherebbe matematica qualificazione alla fase che assegnerà il secondo posto disponibile per la prossima serie A1.

I tre punti conquistati con Montecchio hanno consentito di consolidare il terzo posto in classifica (53 punti), con Macerata adesso distante quattro lunghezze. La seconda posizione occupata da Busto (59) appare troppo lontana da raggiungere; solo dodici i punti a disposizione nelle ultime quattro giornate ed è difficile ipotizzare troppi passi falsi delle cocche di Daris Amadio. Al tempo stesso, il vantaggio sulle inseguitrici consentirebbe a Messina, se conservato da qui alla fine, non solo di disputare le semifinali play-off ma di farlo con il vantaggio di giocare in casa l’eventuale terza gara di spareggio.

La formazione ospite, dopo l’infortunio della palleggiatrice Turlà proprio nella gara di andata, ha raccolto sin qui un solo punto nel confronto finito al tie-break con l’Albese Como. Le lombarde occupano la sesta posizione in classifica (45 punti), dietro Talmassons (47) e la tappa in Sicilia sembra già situazione da dentro o fuori. Nel turno precedente, infatti, sono state scalzate, ad opera delle friulane, dall’ultimo posto utile che consentirebbe loro di allungare la stagione per giocarsi traguardi ambiziosi; le prossime gare con Perugia e Busto non rappresenteranno ostacoli facili da superare.

Le parole di Valeria Battista

Al secondo posto tra le realizzazioni di squadra dietro all’americana Kelsie Payne, Valeria Battista si sta rivelando une delle migliori soluzioni offensive stagionali: “Contenta dei risultati personali e di squadra. C’è tanta competizione ma questo è motivo per sentirsi spronati a fare meglio ogni giorno”. A San Bonifacio la Battista ci è tornata da ex, avendo disputato due stagioni da protagonista con la maglia di Montecchio: “E’ stata una grande emozione tornarci e incontrare nuovamente i membri dello staff che sono rimasti con Montecchio; tutti sorpresi dalla crescita che ho fatto in questi anni. Sono arrivata in Veneto a soli diciotto anni”. “Sulla gara vinta – prosegue l’attaccante bergamasca – posso dire che i primi due set li abbiamo affrontati più serenamente visto che loro sono partite con tre centrali e senza opposto di ruolo. Questo ci ha agevolato perché le avversarie probabilmente non erano abituate a tali soluzioni. Nel terzo set ci hanno aggredite con maggior vigore ma abbiamo gestito concludendo nel migliore dei modi”.

Adesso tocca a Cremona, una formazione che all’andata abbiamo sofferto soprattutto nel primo set perso: “Sarà una partita complicata. Le conosciamo ma anche loro conoscono noi; dobbiamo considerare questo aspetto. Al ritorno le squadre si assestano rispetto all’avversario. All’andata c’è stato l’infortunio di Turlà che ha destabilizzato i loro equilibri. Mi aspetto una gara punto a punto, come nel primo set dell’andata. Cercheremo di aggredire subito Cremona perché non possiamo lasciare dietro nulla”. In caso di accesso ai play-off, tante possibilità di arrivare in fondo: “Siamo agli sgoccioli e la vetta sembra vicina. Dobbiamo però concentrarci sulle gare con Cremona e San Giovanni per poi lottare sino alla fine e assicurarsi la migliore posizione possibile in classifica, giocandoci poi le semifinali con il fattore campo dalla nostra parte. Aspettiamo l’ultima gara con Mondovì prima di cantare vittoria”.

Nessuna ex della gara e tre precedenti tra le due formazioni, quello dell’andata finito con il successo delle siciliane (1-3) e i due confronti della scorsa stagione in Pool Salvezza terminati sempre con la vittoria di Messina.

Il programma di giornata: tutte le partite e la classifica

Questi gli altri incontri del secondo turno di ritorno della Pool Promozione: Mondovì-Busto Arsizio, San Giovanni in M.no-Como, Talmassons-Macerata, Perugia-Montecchio

La classifica: Perugia 63, Busto Arsizio 59, Messina 53, Macerata 49, Talmassons 47, Cremona 45, San Giovanni in M.no 44, Como 43, Mondovì 37, Montecchio 35.

Dove guardare la partita

Alla gara di domenica 10 Marzo, diretta dalla coppia arbitrale Walter Stancati e Danilo De Sensi, si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (https://www.postoriservato.it/biglietti/acquista-biglietti-akademia-citta-di-messina-volley-palarescifina-messina-14810.html), nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 14.30 di domenica. Il match sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv al seguente link: tv.volleyballworld.com/live/258931.

