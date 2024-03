“Voglia di impresa” tra le eccellenze dell’Atelier Neri in Toscana

StrettoWeb

“Voglia di impresa: dinamismo e difficoltà delle eccellenze toscane”. Ecco le parole d’ordine del talk che è stato organizzato nello showroom di “Atelier Neri” di Quarrata in provincia di Pistoia. “Questa iniziativa nasce per dare valore all’impegno delle piccole e medie imprese di questo territorio che con grande sacrificio esportano i propri prodotti non solo al di fuori della Toscana; ma sopratutto oltre i confini dell’Italia. Esportano il made in Toscana nel mondo e per noi è motivo d’orgoglio anche perché fanno conoscere la nostra tradizione artigiana ed imprenditoriale”. Così Maurizio Neri, designer creativo dell’omonimo brand che produce divani, ha commentato l’ottima riuscita della manifestazione e ha aggiunto: “Sono soddisfatto di aver creato un momento di approfondimento tra gli imprenditori che rappresentano il tessuto produttivo”.

Giani ha partecipato all’evento

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ha partecipato con grande entusiasmo insieme al sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti. Le forze migliori del territorio hanno potuto fare una riflessione anche su come è stata gestita un’emergenza straordinaria legata ad un evento alluvionale dello scorso mese di novembre che ha provocato ingenti danni, un esempio di quanto il dialogo possa creare valore e contenuti. Il dibattito è stato moderato da Vittoriana Abate, giornalista e conduttrice di Raiuno e dall’avvocato Cataldo Calabretta. Sono intervenuti l’imprenditore Alessandro Nerini (Nerini SPA); l’imprenditore Gianni Overi, socio e amministratore unico di Formitalia; Antonella Zari e Filippo Dolfi di Dolfi srl; Marco Galiberti di Gek Comunicazione; l’imprenditrice Claudia Migliorini Masec Cucine e l’imprenditore Giuseppe La Fico Guzzo di New Living.

Nella notte tra il 2 e il 3 novembre del 2023 un’ondata di maltempo ha colpito duramente la zona di Quarrata. Temporali, forti precipitazioni e vento in poche ore l’hanno messa in ginocchio provocando un aumento dei livelli dei bacini, facendo esondare i torrenti Fermulla e Stella. Detriti portati dall’acqua hanno invaso le strade della città con una forza impressionante, acqua e fango sono entrati ovunque ma la popolazione si è unita manifestando solidarietà reciproca, con un grande desiderio di ripartire.

