Altra vittoria per la New Hospital Pallavolo Paola: 3-1 in casa contro Catania Volley

StrettoWeb

Sabato pomeriggio la New Hospital Pallavolo Paola ha giocato tra le mura amiche del palazzetto Tonino riuscendo ad imporsi su Catania Volley per 3-1 con i seguenti parziali: 25-19; 23-25; 25-14; 25-21. Grazie a questo secondo successo di fila, la squadra paolana si porta al nono posto in classifica generale con 21 punti a quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e a soli due punti di svantaggio da Medtrade Palermo.

La partita

Primo set

L’inizio del match per la New Hospital Pallavolo Paola è caratterizzato da incertezze e diverse sbavature offensive. Catania Volley però non ne approfitta. Time out sul 10-9, ripreso il gioco prima mini fuga della New Hospital e nuovo time out sul 17-13, la New Hospital prende il largo con convinzione, nulla può Catania Volley. In meno di mezz’ora Paola porta a casa il set: 25-19.

Secondo set

Avvio sorprendente e deciso di Catania Volley. Mister Neri corre subito ai ripari chiamando un time out sul 2-6. Paola mette nelle condizioni Catania di commettere molti errori. Time out sul primo vantaggio nel set di Paola (10-9) ma Catania non demorde e torna in partita. Set combattuto punto a punto. Time out sul 19-21 si cerca di spezzare il buon gioco espresso dalla compagine siciliana. Nuovo time out sul 22-21. Tensione in campo altissima e questa volta Catania Volley finalizza con caparbietà e tanta buona volontà: 23-25.

Terzo set

La New Hospital sin dalle prime battute cambia marcia rispetto al set precedente grazie anche ad un pubblico numeroso e festoso gioca con determinazione. Catania Volley affannosamente insegue con distacchi che oscillano da -7 a -4. Time out sul 15-10. la New Hospital si limita a controllare e porta a casa il set 25-14.

Quarto set

Tachicardia e tensione alle stelle, si lotta punto su punto per buona parte del parziale. Primo time out sul 4-7. Subentra nelle due formazioni molta paura. Nuovo time out 19-18. Le squadre cercano di prendere fiato e riordinare le idee. Altro time out sul 23-19. La New Hospital porta a casa il set e la partita: +3.

Nota positiva: è la prima volta in campionato che la New Hospital Pallavolo Paola riesce a vincere 2 partite di fila, il bottino raccolto è molto buono: 5 punti negli ultimi due incontri disputati. Da segnalare una buona prova di tre pallavoliste su tutte: in primis un grande plauso in difesa a Sara Lo Gerfo. Bene a muro Alessandra Cuzzola e in attacco Giorgia Ceglie. Ora una breve sosta per le vacanze di Pasqua. Si tornerà in campo domenica 7 aprile in trasferta contro Bricocity (squadra che gode di ottima salute con 5 vittorie di fila). Sarà una ventunesima giornata da cardiopalma con incroci di campionato pericolosi. Servirà la massima concentrazione ma soprattutto uno spirito di squadra fermo e deciso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.