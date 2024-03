StrettoWeb

A Longare, in provincia di Vicenza, un bambino di 2 anni è morto qualche giorno fa. Dietro il decesso cause misteriose e ancora da chiarire, ma probabilmente l’autopsia dipanerà ogni dubbio. E’ stata la mamma a scoprirlo: stava lavando il piccolo e si è allontanata dal bagno per un attimo, ma quando è tornata ha trovato il bambino a terra e privo di coscienza. Vani i tentativi di rianimazione dei soccorritori.

Pare che il piccolo non avesse particolari problemi di salute e al momento la causa predominante è quella naturale, ovvero un malore che ha causato l’arresto cardiocircolatorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.