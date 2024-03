Viale Boccetta a Messina, la IV Municipalità chiede urgenti interventi sulla sicurezza

StrettoWeb

Oggi nella seduta della I Commissione della IV Municipalità, i consiglieri hanno affrontato la delicata ed attualissima tematica della sicurezza sul Viale Boccetta a Messina, purtroppo tornata alla ribalta, in occasione dei recenti avvenimenti. A distanza di tre giorni, infatti, nei primi di febbraio si sono verificati due incidenti, che hanno riacceso l’interesse della Municipalità sulle soluzioni percorribili a breve e lungo termine, al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini messinesi. Tale tematica non è nuova ai consiglieri del Centro storico, visto che già nel corso del primo anno della consiliatura avevano esposto le loro preoccupazioni e le conseguenti richieste all’allora comandante della Polizia municipale, dott. Stefano Blasco. In quella circostanza, infatti, erano state coralmente espresse le preoccupazioni e le conseguenti richieste per la messa in sicurezza dell’arteria. Ora, a distanza di un anno, nulla di fatto.

La I Commissione, guidata dal consigliere Gianmarco Luzza, si trova costretta a chiedere all’Amministrazione comunale – in un documento ufficiale in via di stesura – interventi urgenti ormai non più procrastinabili. “Installare dissuasori luminosi di velocità, posizionare almeno un autovelox per senso di marcia, programmare una attenta revisione delle tempistiche degli impianti semaforici pedonali, ripristinare gli impianti di videosorveglianza e la segnaletica orizzontale già deteriorata, potenziare l’impianto di illuminazione pubblica, intensificare i controlli delle pattuglie, specie negli orari di punta e di ingresso\uscita delle scuole sono certamente tra le misure più rapide ed efficaci che non possono essere più essere disattese“, questo chiede la commissione della IV Municipalità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.