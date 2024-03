StrettoWeb

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – ?Trump? Quando ho terminato la presidenza del Consiglio non ho chiamato altri premier, ho preferito non coltivare rapporti, ho sempre inteso che fossero rapporti maturati nel contesto dell’incarico istituzionale. Draghi e Meloni rappresentano l’Italia e me, mi dispiace semmai se mi rappresentano male??. Così Giuseppe Conte alla presentazione del libro di Michele Ainis ?Capocrazia?.

