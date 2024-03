Ungheria: Sasso (Lega), ‘Salis pluripregiudicata, basta chiamarla maestra’

StrettoWeb

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – ?Non chiamiamo più maestra Ilaria Salis per rispetto dei docenti italiani. Una persona che è pluripregiudicata in Italia, che ha tantissime denunce, condannata in via definitiva, arrestata in Ungheria, non la vorrei come maestra per i miei figli?. Lo ha dichiarato Rossano Sasso, deputato e capogruppo Lega in commissione cultura, intervenendo oggi a ‘Ztl’ condotto da Francesco Borgonovo sulla Fm di radio Giornale Radio.

?La Schlein e il Pd stanno usando questo caso per fini politici, al punto da volerla candidare alle elezioni europee – ha aggiunto Sasso -. Ma chi strumentalizza il caso per attaccare il Governo è un poveretto, non fa gli interessi della ragazza. Non vorrei più vederla in catene, le auguro di poter tornare libera, ma è anche giusto che chi sbaglia paghi?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.