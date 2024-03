Ue: Salvini, ‘mia assenza al Senato? Mit toglie 99% mio tempo’**

StrettoWeb

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Fortunatamente ho un ministero così sfidante, complesso e fondamentale che mi porta via il 99% del mio tempo. Sono un giornalista anche io e capisco la necessità di riempire le pagine di giornale, ma la realtà spesso è molto più semplice di come la si immagini…”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo a una domanda sulla sua assenza in Aula martedì, durante il dibattito sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.

