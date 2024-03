StrettoWeb

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Grazie agli eurodeputati Fiocchi, Salini e Toia per aver contribuito in maniera determinante al successo italiano sul Regolamento imballaggi.” Così il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnnr Raffaele Fitto su X.

