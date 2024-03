Ue: Centinaio (Lega), ‘condividiamo condanna Russia e pace giusta’

StrettoWeb

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Il sogno sarebbe una risoluzione unica, che dica a Meloni ‘cara presidente tu rappresenti tutto il paese'”. Lo ha detto il senatore della Lega, Gian Marco Centinaio, in dichiarazione di voto al Senato, dopo le comunicazioni del premier Giorgia Meloni, in vista del consiglio europeo del 21 e 22 marzo. “Lei sull’Ucraina ha parlato di pace giusta, che condividiamo, come condividiamo la condanna alla Russia, ma senza mettere in ballo i nostri militari”, aggiunge, ricordando “che ci sono visioni diverse, come si capisce dalle parole del Papa e da quelle di Macron”.

