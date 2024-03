Ucraina: Zelensky, ‘sotto macerie edificio Odessa potrebbero esserci bambini’

StrettoWeb

Kiev, 3 mar. (Adnkronos) – Sotto le macerie del condominio colpito dall?attacco dei droni di ieri a Odessa potrebbero esserci dei bambini. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi al condominio di nove piani colpito dai droni russi che hanno distrutto 18 appartamenti.

Nelle operazioni di salvataggio in corso sono coinvolte 215 persone. Cinque persone sono state salvate, ma 10 sono state trovate morte, tra cui tre bambini piccoli: uno di 2 anni, uno di otto mesi e uno di quattro mesi. “Le ricerche continueranno fino a quando non sarà chiarito il destino di tutti coloro che erano nell’edificio”, ha detto Zelensky.

“Ogni perdita russa in prima linea è la risposta del nostro Paese al terrorismo russo”, ha aggiunto. “Il mondo deve rispondere a ogni manifestazione del male russo e respingere le azioni della Russia. Ogni atto di terrorismo russo ignorato dal mondo permette loro di continuare a uccidere”.

