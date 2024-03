Ucraina: Shapps, ‘Occidente segua esempio Gb, date di più all?Ucraina’

StrettoWeb

Kiev, 8 mar. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa britannico Grant Shapps ha esortato le nazioni occidentali a copiare l?esempio della Gran Bretagna, aumentando il loro sostegno all?Ucraina. In un video pubblicato sui social media, si vede Shapps, in visita a Kiev, camminare davanti a un carro armato distrutto a Kiev mentre lancia un ?campanello d?allarme? al mondo per assicurarsi che Vladimir Putin venga sconfitto.

“Sono a Kiev per lanciare l’allarme al mondo democratico: dobbiamo assicurarci che l’Ucraina vinca questa guerra – ha affermato Shapps- Il Regno Unito si è fatto avanti per fare più che mai, con il nostro più grande pacchetto di sostegno militare fino ad oggi. Ogni nazione deve ora fare lo stesso e garantire che la libertà trionfi sulla tirannia?.

Il segretario alla Difesa ha incoraggiato gli alleati della Gran Bretagna a riflettere sui valori democratici, chiedendo: ?Cosa accadrebbe se permettessimo che un paese democratico venisse preso da un dittatore??. Shapps ha incontrato ieri il presidente Zelensky a Kiev, dove ha annunciato l?impegno della Gran Bretagna ad acquistare altri 10.000 droni per l?Ucraina, per un valore di 325 milioni di sterline.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.