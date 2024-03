StrettoWeb

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “L?Ucraina sta difendendo la sua patria palmo a palmo dall?aggressione di un feroce dittatore. Non è sconfitta e non vuole alzare bandiera bianca e rinunciare così alla propria libertà. Questa è la scelta sofferta del popolo ucraino che per quanto riguarda Azione merita rispetto e ammirazione”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.

