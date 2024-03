Ucraina: Boccia, ‘da Meloni insulti, posizione Pd cristallina’**

StrettoWeb

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Ci sono arrivati una serie di insulti che faccio fatica a rimettere insieme”. Così Francesco Boccia in aula al Senato nelle dichiarazioni di voto al Senato sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni.

“Se c’è una cosa che non possiamo accettare che di fronte a questione di merito ci si risponda su quali sarebbero le divisioni all’interno del Pd, come se fosse interessati a un nostro congresso, o i rapporti tra Pd e M5S o Azione. Noi vogliamo parlare della posizione italiane al consiglio europeo. Sull’Ucraina la posizione del Pd è cristallina”.

