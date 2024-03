Come può cambiare il turismo a Reggio Calabria con l’Intelligenza Artificiale

StrettoWeb

Un convegno interessante e partecipato quello organizzato da Confesercenti Reggio Calabria al Museo Archeologico Nazionale che ha permesso ai presenti e anche a coloro che lo hanno seguito in streaming, di approfondire il ruolo delle nuove tecnologie nell’ambito turistico per la fruizione dei territori ma non solo.

Durante l’evento si è avuto modo di vedere gli interessanti dati di una ricerca sul turismo di Unioncamere Calabria illustrati dal presidente Ninni Tramontana che hanno fornito uno spaccato, per alcuni versi inaspettato e meritevole di ulteriori approfondimenti, di ascoltare il direttore del M.Ar.RC Fabrizio Sudano che ha ribadito l’interesse del Museo verso le nuove tecnologie e nel rafforzare la collaborazione con Confesercenti tramite la web app ReggioCalabriaGuide.it e il direttore dei sistemi informativi della Sacal, Domenico Corchiola, che ha mostrato come la società di gestione aeroportuale stia già utilizzando l’intelligenza artificiale per offrire nuovi servizi all’utenza dei tre aeroporti calabresi facilitando e ottimizzando al contempo i processi di accoglienza e supporto ai passeggeri.

I due interventi da remoto di Gabriele Feudo Ceo di Keplero e Riccardo Zanini Co-Founder di The Nemesis, hanno invece permesso di entrare più nel dettaglio delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni pratiche. Nello specifico Gabriele Feudo ha spiegato il funzionamento di Morgana, l’assistente virtuale di Reggio Calabria Guide basata sull’AI generativa approfondendo come questa tecnologia cambierà l’approccio delle persone nella fruizione di Internet e le opportunità che offre ad aziende e territori. Riccardo Zanini si è invece soffermato oltre che sulle innumerevoli possibilità offerte dalla realtà virtuale, sul progetto di realtà aumentata integrata alla webapp e a Morgana, illustrandone le enormi potenzialità.

L’intervento di Aloisio

Il presidente di Confesercenti Reggio Calabria Claudio Aloisio, nelle vesti di padrone di casa, ha coordinato i lavori sottolineando l’importanza di strumenti basati sulle nuove tecnologie che possano consentire ai turisti che visitano i nostri territori di farlo con maggiore facilità e soddisfazione.

Proprio in questa direzione va l’implementazione di nuovi servizi e contenuti nella web app ReggioCalabriaGuide.it che ambisce ad essere il primo tassello di una necessaria riorganizzazione dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria in chiave turistica, creando le condizioni per la messa in rete della variegata offerta che il nostro territorio propone stimolando, al contempo, la realizzazione di ulteriori servizi incentrati sull’incoming, sull’accoglienza e sulla valorizzazione delle tante eccellenze che possediamo.

