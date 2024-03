Turchia: Erdogan, ‘ospiteremo Putin dopo elezioni 31 marzo’

StrettoWeb

Ankara, 12 mar. (Adnkronos) – Il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato che prevede di ospitare il presidente russo Vladimir Putin in Turchia dopo le elezioni municipali nella repubblica, previste per il 31 marzo.

“Continuiamo il nostro dialogo con entrambi i nostri vicini sul Mar Nero. Venerdì scorso abbiamo ricevuto il presidente ucraino Vladimir Zelensky a Istanbul. E dopo le elezioni in Turchia, riceveremo il presidente russo Vladimir Putin”, ha detto Erdogan agli ambasciatori stranieri nel corso della tradizionale cena iftar durante il Ramadan.

