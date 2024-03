Tornano in Calabria gli open day sulla dermatite atopica | INFO UTILI

StrettoWeb

Tornano in Calabria gli Open day sulla dermatite atopica con consulti gratuiti a Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza. Si riaprono infatti, è scritto in una nota, le porte della dermatologia di oltre 40 centri universitari ed ospedalieri in occasione della campagna di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell’adulto “Dalla parte della tua pelle”, promossa dalla Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse e giunta alla sua quarta edizione.

La campagna – realizzata con il patrocinio di Adoi (Associazione dermatologi-Vvnereologi ospedalieri italiani e della Sanità pubblica) e Andea (Associazione nazionale dermatite atopica) e con contributo non condizionante di Sanofi – ha ampliato la sua offerta: rispetto ai 28 centri che nel 2023, in Italia, hanno aderito all’iniziativa, mettendo sotto la lente più di 1300 pazienti, quest’anno quelli coinvolti saranno più di 40, da Nord al Sud del Paese.

Grazie ai consulti realizzati durante gli Open day sarà possibile, in caso di diagnosi positiva, indirizzare i pazienti verso i Centri di riferimento Sidemast sul territorio affinché intraprendano il percorso terapeutico più adatto ad ognuno di loro.

La prenotazione è obbligatoria al numero verde 800086875, attivo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 18. In Calabria, gli open day sono in programma: a Reggio Calabria Grande ospedale metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli, responsabile dottoressa Valeria Falcomatà martedì 26 marzo2024; Catanzaro Azienda ospedaliero universitaria Renato Dulbecco, responsabile dottor Giancarlo Valenti venerdì 29 marzo2024; Cosenza Azienda ospedaliera responsabile dottor Eugenio Provenzano sabato 13 aprile 2024.

